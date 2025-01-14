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Омичам рассказали, когда будет перекрыт Комсомольский мост

Хорошие новости подоспели из мэрии.

Источник: Аргументы и факты

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал, когда в Омске планируют закрыть Комсомольский мост на ремонт.

По словам Кормильца, этого не произойдёт, пока идёт ремонт моста у Телецентра. По условиям контракта, ремонт должны закончить не позднее 26 октября 2026 года. До этого момента Комсомольский мост не закроют.

Напомним, что замдиректора департамента строительства Омска Михаил Сизов рассказал, что к ремонту Комсомольского моста приступят в 2025—2026 годах, правда, на время работ его придётся перекрыть полностью. Ориентировочно ремонт продлится 4−5 месяцев.