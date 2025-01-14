Сколько заработали заведения Казахстана на продаже еды и напитков

Отмечается, что в 2024 году Алматы и Астана расположились на первых двух местах по объемам выручки среди регионов с результатами в 318,5 млрд и 306,5 млрд тенге соответственно. А вот темпы роста оказались гораздо выше в Астане +23% год к году с поправкой на инфляцию. В Алматы рост составил 8%. К слову, в 2023 году объемы по городу Алматы показывали отрицательный результат (-6%).