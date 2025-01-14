Власти обещают сдать дома на Русской во Владивостоке в первом полугодии

Во Владивостоке в первом полугодии планируют ввести в эксплуатацию дома на улице Русской, предназначенные для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
Губернатор Олег Кожемяко посетил строительные площадки на улице Русской, 57, где возводятся четыре дома, а также проверил ход работ по строительству школы в микрорайоне Патрокл. Новые дома рассчитаны на переселение граждан из аварийного жилья и предоставление квартир детям-сиротам, покинувшим детдома.
Строительные работы на объектах возобновились уже 2 января и продолжались все праздничные дни. Сейчас на площадке площадью 20 тысяч квадратных метров трудятся более 120 человек. Министр строительства края Александр Москалёв сообщил, что готовность домов составляет около 80%, ведутся внутренние отделочные работы и прокладка инженерных систем. Завершить строительство планируется в первом полугодии текущего года.
На объектах также завершают монтаж внутриплощадочных инженерных систем. С 15 января специалисты начнут прокладывать электрические сети и устанавливать водные распределительные устройства. Дома второго и третьего корпусов уже подключены к отоплению, а первый дом должны подключить в январе, после чего начнётся отделка. Четвёртый дом находится на этапе чистовой отделки.
Губернатор подчеркнул, что благодаря слаженной работе краевого правительства, городской администрации и контролирующих органов удалось ускорить темпы строительства. Система финансирования была налажена, что позволило субподрядным организациям уверенно продолжать работы. В настоящее время закупаются строительные материалы, включая двери и кафельную плитку.
В ходе проверки строительства школы на Патрокле Олег Кожемяко обратил внимание на недостаточную активность рабочих после новогодних праздников. Глава региона поручил сформировать детализированные графики работ на неделю и сутки, чтобы ускорить процесс.
Он добавил, что темпы нужно наращивать, чтобы школа была сдана вовремя, и подчеркнул, что контроль за ходом работ будет усилен, а в случае отставания график будет корректироваться.