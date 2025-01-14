Власти обещают сдать дома на Русской во Владивостоке в первом полугодии

Строительные работы на объектах возобновились уже 2 января и продолжались все праздничные дни. Сейчас на площадке площадью 20 тысяч квадратных метров трудятся более 120 человек. Министр строительства края Александр Москалёв сообщил, что готовность домов составляет около 80%, ведутся внутренние отделочные работы и прокладка инженерных систем. Завершить строительство планируется в первом полугодии текущего года.