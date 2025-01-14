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9 партий заражённых мандаринов доставили на Кубань

В порту «Новороссийск» специалисты обнаружили средиземноморскую плодовую муху в девяти партиях мандаринов, которые были доставлены из Турции и Египта.

Для предотвращения распространения вредителей на территории России ввоз заражённых мандаринов запрещён. Наличие карантинного объекта подтверждено в лаборатории.

С начала текущего года и по 10 января 2025 года в рамках фитосанитарного контроля проверено 609 партий мандаринов общим весом 5,5 тысячи тонн. В пяти партиях из Турции (109 тонн) и четырёх партиях из Египта (87 тонн) обнаружены вредители. Ввоз этих партий на территорию страны запрещён, уточнили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.