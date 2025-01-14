Свежие огурцы подорожали в Самаре в январе 2025 года

В Самарской области подорожали свежие огурцы. Если летом, по данным Самарастата, их можно было в среднем купить по 100−115 рублей за 1 кг, то сейчас сумма превышает 250 рублей. Рассказываем, сколько сейчас стоит один из основных ингредиентов овощного салата в сетевых магазинах региона.