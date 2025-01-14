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Свежие огурцы подорожали в Самаре в январе 2025 года

В Самаре выросли цены на самый популярный овощ.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области подорожали свежие огурцы. Если летом, по данным Самарастата, их можно было в среднем купить по 100−115 рублей за 1 кг, то сейчас сумма превышает 250 рублей. Рассказываем, сколько сейчас стоит один из основных ингредиентов овощного салата в сетевых магазинах региона.

По информации на сайте «Пятерочки», там 1 кг среднеплодных огурцов обойдется в 239,99 рубля. Короткоплодные продают упаковками по 450 граммов. Их стоимость — 239,99 рубля, то есть 533 рубля за 1 кг.

В «Перекрестке» цена за кило короткоплодных огурцов составляет 399,99 рубля, а среднеплодных — 359,99. В «Магните» 450 г короткоплодных огурцов обойдутся в 289,99 рубля (644 рубля за 1 кг), килограмм среднеплодных огурцов — 239,99.

В «Ленте» упаковка короткоплодных огурцов весом 450 г сейчас стоит 349,99 рубля (777 рублей за 1 кг). Стоимость килограмма среднеплодных огурцов составляет 302,63 рубля.

В «Ашане» упаковку короткоплодных огурцов в 450 г можно купить за 289,99 рубля (644 рубля за 1 кг). Кило среднеплодных гладких огурцов обойдется в 319,99 рубля, пупырчатых — 339,99 рубля.