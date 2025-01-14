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Новый туристический налог начал действовать в Сочи

В Сочи взимают туристический налог в размере 1%

Источник: Комсомольская правда

В Сочи ввели туристический налог в размере 1% от налогооблагаемой базы. Его начали взимать с 1 января 2025 года вместо курортного сбора.

«Введение туристического налога приведет к увеличению доходной части городского бюджета. По году он не будет меньше, а скорее превысит предшествующие показатели курортного сбора», — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Деньги будут напрямую поступать в бюджет муниципалитета. Туристический налог может быть направлен как на развитие инфраструктуры курорта, так и на социально значимые проекты.

В мэрии уточнили, что сейчас в Сочи одновременно отдыхают 115 тысяч гостей. С начала 2025 года курорт принял около 550 тысяч туристов.

туризм и отдых