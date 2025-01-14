Аэропорт «Кольцово» за год обслужил 8 миллионов пассажиров

Показатели выросли на 9%. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
5,8 млн пассажиров путешествовали по внутрироссийским направлениям. 2,2 млн пассажиров — по международным. Рост составил 35%.
Чаще всего из Екатеринбурга внутри России летали в Москву (2,1 млн пассажиров), Сочи (825 тысяч пассажиров) и Санкт-Петербург (728 тысяч пассажиров). По международным направлениям — в Анталью (Турция, 605 тысяч пассажиров), Дубай (ОАЭ, 185 тысяч пассажиров), Пхукет (Таиланд, 131 тысяча пассажиров).
Новыми внутрироссийскими направлениями стали Калуга, Астрахань, Архангельск и Пенза. Международными — Батуми (Грузия), Фергана (Узбекистан), Пекин и Санья (Китай), Абу-Даби (ОАЭ).
«МК-Урал» ранее писал, что 255 тысяч пассажиров обслужили сотрудники международного аэропорта «Кольцово» за минувшие новогодние и рождественские каникулы. Этот результат более чем на 20 тысяч превышает показатели прошлого года.
Максимально интенсивный трафик аэропорт продемонстрировал в предпраздничные дни — 29 декабря было обслужено 206 рейсов, а 30 декабря — 202 рейса. В наступившем году наибольшая нагрузка пришлась на 5 января — 193 рейса.