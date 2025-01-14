Аэропорт «Кольцово» за год обслужил 8 миллионов пассажиров

Чаще всего из Екатеринбурга внутри России летали в Москву (2,1 млн пассажиров), Сочи (825 тысяч пассажиров) и Санкт-Петербург (728 тысяч пассажиров). По международным направлениям — в Анталью (Турция, 605 тысяч пассажиров), Дубай (ОАЭ, 185 тысяч пассажиров), Пхукет (Таиланд, 131 тысяча пассажиров).