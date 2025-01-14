В Волгограде выбран поставщик, который предоставит 41 квартиру для маневренного фонда

Как сообщает администрация Волгограда, муниципалитету будут переданы 36 однокомнатных, 3 двухкомнатные и 2 трехкомнатные квартиры. Площадь жилых помещений составит от 28,59 до 66,76 кв. м.
Ранее по результатам конкурсов были выбраны поставщики еще 45 квартир для маневренного фонда.
Согласно условиям контрактов квартиры уже укомплектованы кухонными плитами, сантехникой, в них выполнена чистовая отделка. Сотрудники администрации города перед приемкой жилья проверяют качество отделочных работ.
Квартиры после принятия в муниципальную собственность будут предоставляться как временное жилье собственникам квартир в аварийных домах до момента их расселения, а также тем гражданам, чье жилье пострадало в результате чрезвычайных происшествий.
Напомним, в областном центре продолжается переселение жильцов аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Планируется, что в рамках программы до сентября текущего года будут расселены около 10 тыс. человек из 253 аварийных домов.
Добавим, что план по переселению из ветхого жилья в Волгоградской области выполняется успешно. Так, с 2019 по 2024 год расселены 129 тысяч аварийных квадратных метров. Это 100% от плана, установленного для субъекта Минстроем РФ.
Регион продолжает участвовать в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». За 5 лет решить свой жилищный вопрос смогли свыше 8 тыс. человек, или 3416 семей.
Ранее Волгоградская область в установленные сроки полностью решила задачу переселения аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Новое жилье получили около 12 тыс. человек. Эта работа будет продолжена в числе приоритетов, которые губернатор Андрей Бочаров обозначил в рамках 10-летней программы развития Волгоградской агломерации и региона.