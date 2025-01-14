Муниципалитеты Свердловской области получат более 2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Так, Качканарскому муниципальному округу выделят 257,8 млн рублей, Краснотурьинску — 152,5 млн рублей, Красноуфимскому муниципальному округу — 67,6 млн рублей, Невьянскому муниципальному округу — 152 млн рублей, Ирбитскому муниципальному образованию — 65,7 млн рублей. Алапаевску — 167,8 млн рублей, Верхней Пышме — 300,4 млн рублей, Верхотурью — 38,3 млн рублей, Ирбиту — 115 млн рублей, Каменск-Уральскому — 400 млн рублей, Каменскому муниципальному округу — 100 млн рублей, Серовскому муниципальному округу — 367,8 млн рублей, Сысертскому муниципальному округу — 124,7 млн рублей.
«Главная цель — привести значимые дороги в порядок, чтобы жители городов, деревень и сел могли безопасно и комфортно передвигаться между населенными пунктами», — подчеркнули в департаменте информполитики.
Ранее Куйвашев сообщил, что в нынешнем году в Свердловской области пройдут масштабные дорожные работы. По его словам, будет обновлено более 300 километров дорог.