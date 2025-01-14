Муниципалитеты Свердловской области получат более 2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 января, УралПолит.Ru. 13 муниципалитетов региона получат 2,3 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2025 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.