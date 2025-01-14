В Свердловской области выдача кредитов снизилась на 16% за месяц

По России в декабре 2024 года было выдано 1,42 млн ед., что меньше, чем за ноябрь на 16,9% (в ноябре — 1,71 млн ед.). Начиная с сентября, выдача потребкредитов к концу года сократилась на 57,5% (в августе 2024 года — 3,35 млн ед.). Объем выданных потребкредитов снизился в декабре на 18,2% — до 199,5 млрд руб. (в ноябре — 243,9 млрд руб.). По сравнению с сентябрем, снижение составило 64,5% (в августе — 561,9 млрд руб.).