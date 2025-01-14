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Число официально безработных омичей увеличилось на 25%

Всего в активном поиске работы находятся порядка 27 тысяч человек.

Источник: Без источника

Количество официально безработных в Омской области выросло на 25,1% в ноябре 2024 года. Такой статус имеют 6 378 человек. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона, подготовленного Омскстатом.

Всего в ноябре на учете в службе занятости состояли 8 240 человек. В ноябре предыдущего года таких было 10 204.

С сентября по ноябрь 2024 года численность рабочей силы в Омской области составляла 924,6 тысячи человек. При этом 26,9 тысячи омичей были безработными и активно искали работу. Уровень безработицы составлял 2,9%.

Средняя номинальная заработная плата с января по октябрь 2024 года составила 62 074 рубля. Статистики в докладе отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 18,3%.

занятость