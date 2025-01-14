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В Новосибирске новая социальная транспортная карта будет стоить 140 рублей

Речь идет о карте, которую пользователи решили заменить по каким-либо причинам.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новый транспортный оператор Новосибирска «СберТройка» назвал цену оформления социальной транспортной карты — 140 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить пользователю в случае потери или повреждения карты, которой он пользовался ранее. Если человек оформляет карту в первый раз, то для него эта услуга будет бесплатной.

В официальном телеграм-канале «Тройка» опубликованы адреса центров обслуживания населения, в которых можно подать заявление на восстановление социальной транспортной карты:

• г. Новосибирск, ул. Лазурная, д. 17;

• г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 59;

• г. Новосибирск, ул. Гидростроителей, д. 7;

• г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50;

• Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, д. 20.

Новая социальная транспортная карта изготавливается и выдается в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.

Напомним, транспортный оператор в Новосибирске сменился 1 января 2025 года. Старый ЕТК действовать перестали. Социальные карты, карты школьников и студентов действовать продолжают.