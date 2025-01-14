В Новосибирске новая социальная транспортная карта будет стоить 140 рублей

Новый транспортный оператор Новосибирска «СберТройка» назвал цену оформления социальной транспортной карты — 140 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить пользователю в случае потери или повреждения карты, которой он пользовался ранее. Если человек оформляет карту в первый раз, то для него эта услуга будет бесплатной.
В официальном телеграм-канале «Тройка» опубликованы адреса центров обслуживания населения, в которых можно подать заявление на восстановление социальной транспортной карты:
• г. Новосибирск, ул. Лазурная, д. 17;
• г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 59;
• г. Новосибирск, ул. Гидростроителей, д. 7;
• г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50;
• Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, д. 20.
Новая социальная транспортная карта изготавливается и выдается в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.
Напомним, транспортный оператор в Новосибирске сменился 1 января 2025 года. Старый ЕТК действовать перестали. Социальные карты, карты школьников и студентов действовать продолжают.