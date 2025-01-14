В Новосибирске новая социальная транспортная карта будет стоить 140 рублей

Новый транспортный оператор Новосибирска «СберТройка» назвал цену оформления социальной транспортной карты — 140 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить пользователю в случае потери или повреждения карты, которой он пользовался ранее. Если человек оформляет карту в первый раз, то для него эта услуга будет бесплатной.