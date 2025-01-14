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Утвержден размер пошлины при обращении в суд ЕАЭС

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2024 года утвержден размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

Источник: Суд ЕАЭС

«Утвердить на 2025 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд Евразийского экономического союза, в размере 57 328 российских рублей (296 385 тенге) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2025 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4,5%».

говорится в документе.

Документ подписали члены Высшего Евразийского экономического совета:

  • от Армении;
  • от Беларуси;
  • от Казахстана;
  • от Кыргызстана;
  • от России.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.

экономика
ЕАЭС