Утвержден размер пошлины при обращении в суд ЕАЭС

«Утвердить на 2025 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд Евразийского экономического союза, в размере 57 328 российских рублей (296 385 тенге) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2025 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4,5%».