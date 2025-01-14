В Краснодаре откроют школы на 11 тысяч мест и 18 детских садов на 5 тысяч детей

К концу 2024 года в эксплуатацию ввели школы на 1650 мест на улице Красных Партизан—Азовская, на 1100 мест в поселке Северный, на 1550 мест в ЖК «Самолет» и на столько же — на Героя Пешкова. В 2025 году планируют достроить и открыть три школы на 5 225 мест. Речь идет о школах на 1875 мест в районе улицы Командорской; на 1550 мест на улице Григория Пономаренко и на 1800 мест в Елизаветинской. Все семь школ планируют открыть 1 сентября 2025 года. Сейчас их оснащают мебелью, получают лицензии на образовательные учреждения и другие документы.