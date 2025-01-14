В Новосибирске отменили выплаты по уходу за инвалидами

В Социальном фонде напомнили, что период ухода за пожилым или инвалидом засчитывается в трудовой стаж. Если период ухода начался в 2025 году, необходимо подать соответствующее заявление в клиентскую службу регионального отделения СФР. После подачи заявления специалисты СФР могут назначить проверку фактических обстоятельств осуществления ухода.