В Новосибирске отменили выплаты по уходу за инвалидами

С 1 января 2025 года в Новосибирской области изменился порядок выплат по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы (за исключением инвалидов детства).
Как сообщили в отделении Социального фонда по Новосибирской области, теперь эти выплаты автоматически прибавляются к пенсии инвалида или человека старше 80 лет.
В Социальном фонде напомнили, что период ухода за пожилым или инвалидом засчитывается в трудовой стаж. Если период ухода начался в 2025 году, необходимо подать соответствующее заявление в клиентскую службу регионального отделения СФР. После подачи заявления специалисты СФР могут назначить проверку фактических обстоятельств осуществления ухода.
Изменения не затрагивают родителей, усыновителей или опекунов, ухаживающих за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства. Этим гражданам выплаты осуществляются в прежнем порядке.
Екатерина СОСНИНА.