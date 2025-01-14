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В Новосибирске отменили выплаты по уходу за инвалидами

Теперь эти выплаты назначены в виде надбавки к пенсии всем инвалидам I группы и лицам старше 80 лет.

С 1 января 2025 года в Новосибирской области изменился порядок выплат по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы (за исключением инвалидов детства).

Как сообщили в отделении Социального фонда по Новосибирской области, теперь эти выплаты автоматически прибавляются к пенсии инвалида или человека старше 80 лет.

В Социальном фонде напомнили, что период ухода за пожилым или инвалидом засчитывается в трудовой стаж. Если период ухода начался в 2025 году, необходимо подать соответствующее заявление в клиентскую службу регионального отделения СФР. После подачи заявления специалисты СФР могут назначить проверку фактических обстоятельств осуществления ухода.

Изменения не затрагивают родителей, усыновителей или опекунов, ухаживающих за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства. Этим гражданам выплаты осуществляются в прежнем порядке.

Екатерина СОСНИНА.