В Самарканде появится свой мегапроект, напоминающий «Новый Ташкент»

Самарканду вскоре предстоит стать полигоном для нового амбициозного мегапроекта, который по масштабам напоминает строительство городка «Новый Ташкент». Депутаты уже утвердили решение о расширении границ города за счёт 170 гектаров из Самаркандского района и 243 гектаров из Акдарьинского района. На этой территории планируется создание современного делового центра под названием «Ширин».