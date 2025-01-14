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В Самарканде появится свой мегапроект, напоминающий «Новый Ташкент»

Самарканду вскоре предстоит стать полигоном для нового амбициозного мегапроекта, который по масштабам напоминает строительство городка «Новый Ташкент». Депутаты уже утвердили решение о расширении границ города за счёт 170 гектаров из Самаркандского района и 243 гектаров из Акдарьинского района. На этой территории планируется создание современного делового центра под названием «Ширин».

Планы грандиозны. На новой территории предполагается строительство 254 многоэтажных домов, 19 бизнес-центров, 50 социальных объектов, 89 торгово-развлекательных комплексов и даже целого исторического городка.

Но это ещё не всё. Инфраструктура проекта обещает быть впечатляющей: 112 километров внутренних дорог, 6 километров наземного метрополитена, два крупных моста, километры велосипедных и пешеходных дорожек, ирригационные системы и коммуникационные тоннели.

На бумаге всё это звучит привлекательно: современная инфраструктура, новые рабочие места, улучшение городского облика. Однако практика показывает, что реализация подобных проектов часто сталкивается с серьёзными вызовами.

Будущее или очередная проблема?

Жители Самарканда сдержанно относятся к новостям о масштабных преобразованиях. Опыт подобных инициатив показывает, что строительство может сопровождаться транспортными коллапсами, разрушением существующей инфраструктуры и неоправданными затратами.

Кроме того, такие проекты неизбежно затрагивают экологию. Сохранение природных и исторических зон становится важным вызовом, особенно для города с такой богатой историей, как Самарканд.

Эксперимент или прорыв?

Хочется надеяться, что «Ширин» станет примером удачного мегапроекта, который принесёт реальную пользу жителям города и украсит Самарканд, а не обернётся громким разочарованием. Пока же остаётся лишь наблюдать за тем, как будут реализовываться амбициозные планы.

Самарканд, держитесь. Великие перемены уже на пороге.

экономика
строительство