Введут ли в Беларуси налог на богатство? Новый глава МНС ответил

«По поводу налога на богатство, не вижу необходимости введения каких-то отдельных налогов. Мы, постепенно и постоянно реформируя нашу налоговую систему, сегодня обладаем всеми инструментами, необходимыми для того, чтобы точечно взять дополнительные доходы там, где они формируются. Либо это граждане — физические лица. Может даже это и не граждане наши, но они здесь работают и получают здесь соответствующие доходы. Либо соответствующие предприятия», — отметил министр.