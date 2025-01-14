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Введут ли в Беларуси налог на богатство? Новый глава МНС ответил

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение отдельного налога на богатство в Беларуси не ожидается. Об этом заявил журналистам Дмитрий Кийко, которого Президент назначил министром по налогам и сборам, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«По поводу налога на богатство, не вижу необходимости введения каких-то отдельных налогов. Мы, постепенно и постоянно реформируя нашу налоговую систему, сегодня обладаем всеми инструментами, необходимыми для того, чтобы точечно взять дополнительные доходы там, где они формируются. Либо это граждане — физические лица. Может даже это и не граждане наши, но они здесь работают и получают здесь соответствующие доходы. Либо соответствующие предприятия», — отметил министр.

Он подчеркнул, что имеющийся стандартный перечень налогов соответствует общепринятым стандартам и позволяет решать необходимые задачи. В том числе дифференцировать по уровню так называемого богатства. Для этого используются инструменты налоговых льгот, особенности определения налоговой базы и так далее.

экономика
налоги