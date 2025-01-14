Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 14 января

Доллар стал дешевле на Br0,0023 — его курс составил Br3,496.
Курс юаня стал ниже на Br0,0023 до Br4,7418 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0061 и составил Br3,399 за 100 российских рублей.
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 14 января укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0023 — его курс составил Br3,496.
Курс юаня стал ниже на Br0,0023 до Br4,7418 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0061 и составил Br3,399 за 100 российских рублей.