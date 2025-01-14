Крупнейшая УК Верхней Салды подала заявление о банкротстве

Ранее «МК-Урал» сообщал Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о банкротстве ООО «Уральская жилищная компания», обслуживающей дома в екатеринбургском микрорайоне Мичуринском Кроме того, под ее управлением находятся еще десять домов в разных частях города, включая Сортировку, Лечебный и т. д.