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Крупнейшая УК Верхней Салды подала заявление о банкротстве

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о банкротстве ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» из Верхней Салды.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, заявление подала сама организация. Размер задолженности не указан.

УК ЖКХ является крупнейшей управляющей организацией Верхнесалдинского городского округа. Под ее управлением находятся 329 домов. Компания, занимающая второе место в списке, управляет лишь 52. Единственным учредителем является частное лицо.

Ранее «МК-Урал» сообщал Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о банкротстве ООО «Уральская жилищная компания», обслуживающей дома в екатеринбургском микрорайоне Мичуринском Кроме того, под ее управлением находятся еще десять домов в разных частях города, включая Сортировку, Лечебный и т. д.

Заявление подало АО «Екатеринбургэнергосбыт». В качестве основания указана задолженность в размере трех миллионов рублей.

ЖКХ