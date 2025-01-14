В Свердловской области затянули капремонт более сотни домов

По данным ведомства, никаких оснований для переноса сроков не было. В частности, не было случаев, чтобы жильцы голосовали за такое решение. После вмешательства прокуратуры 80 домов в 2024 году привели в порядок. В оставшихся домах, в том числе в Екатеринбурге, работы также перенесены на более ранний срок.