В Свердловской области затянули капремонт более сотни домов

По данным ведомства, никаких оснований для переноса сроков не было. В частности, не было случаев, чтобы жильцы голосовали за такое решение. После вмешательства прокуратуры 80 домов в 2024 году привели в порядок. В оставшихся домах, в том числе в Екатеринбурге, работы также перенесены на более ранний срок.
В ноябре 2024 года генеральный директор Фонда капремонта многоквартирных домов в Свердловской области Станислав Суханов предупредил, что в регионе могут полностью исчезнуть подрядные организации по капремонту из-за регулярных штрафов за просрочку выполнения работ. По его словам, подрядчики не всегда могут осилить весь объем работ из-за дефицита кадров. Поэтому возникают случаи, когда дома просто не готовы к зиме.