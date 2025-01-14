Согласовано строительство трех участков обхода Адлера

Ранее «Югополис» сообщал, что во время «прямой линии» 19 декабря президент России Владимир Путин обозначил просчеты при строительстве обхода Сочи в преддверии Олимпиаде 2014 года. Специалисты, по его словам, не учли «узкое горлышко», где соединяются старая и новая дороги. Эти просчеты привели к ухудшению дорожной ситуации на курорте. «Нам нужно обеспечить въезд в Сочи. И нужно уничтожить пробки. Люди часами там стоят», — посетовал тогда глава государства.