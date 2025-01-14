Согласовано строительство трех участков обхода Адлера

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о получении положительного заключения по очередному этапу строительство обхода Адлера. Техническая документация на участок включает в себя несколько масштабных развязок, в том числе в Кудепсте и на краснополянском направлении. Кроме того, во время работ на этому участке запланирована реконструкция трассы А-147 с мостом и переезда до Краснофлотской.
Значительно будет измене перекресток в районе санатория «Кудепста». На участке Сухумского шоссе создадут мощные подпорные стены и разворотное кольцо для общественного транспорта. Капитальные работы пройдут на подъезде к санаторию и на подземном переходе. «В этом районе будут сформированы необходимые для новой эстакады площади», — сообщил Андрей Прошунин.
Таким образом власти согласовали уже три участка будущего обхода Адлера. Два из них уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Одобрение третьего ожидают в первой половине 2025 года. На третьем этапе планируют построить два параллельных тоннеля.
Ранее «Югополис» сообщал, что во время «прямой линии» 19 декабря президент России Владимир Путин обозначил просчеты при строительстве обхода Сочи в преддверии Олимпиаде 2014 года. Специалисты, по его словам, не учли «узкое горлышко», где соединяются старая и новая дороги. Эти просчеты привели к ухудшению дорожной ситуации на курорте. «Нам нужно обеспечить въезд в Сочи. И нужно уничтожить пробки. Люди часами там стоят», — посетовал тогда глава государства.