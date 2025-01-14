Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскую пшеницу отправили на экспорт в Корею

В Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю во вторник, 14 января 2025 года, подвели итоги экспорта грузов через фитосанитарные посты в период с 1 по 10 января текущего года.

В ведомстве рассказали, что за 10 дней на экспорт оформлено более 15 тысяч тонн зерна, среди которых была и пшеница из Омской области. При этом больше всего зерна поставили в Корею.

"Экспортированы партии кукурузы, сои и пшеницы. Пшеница была произведена в Новосибирской и Омской областях, а соя и кукуруза — в Приморском крае.

Больше всего зерна поставлено в Республику Корея — 14,2 тысячи тонн. В частности, на экспорт в Корею было заявлено 9,3 тысячи тонн продовольственного зерна пшеницы и 4,9 тысячи тонн кукурузы", — заявили в управлении.

Также отмечается, что Управлением Россельхознадзора проконтролировано соответствие партий зерна требованиям стран-импортеров, на груз оформлены фитосанитарные сертификаты.