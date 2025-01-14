Омскую пшеницу отправили на экспорт в Корею

В ведомстве рассказали, что за 10 дней на экспорт оформлено более 15 тысяч тонн зерна, среди которых была и пшеница из Омской области. При этом больше всего зерна поставили в Корею.
"Экспортированы партии кукурузы, сои и пшеницы. Пшеница была произведена в Новосибирской и Омской областях, а соя и кукуруза — в Приморском крае.
Больше всего зерна поставлено в Республику Корея — 14,2 тысячи тонн. В частности, на экспорт в Корею было заявлено 9,3 тысячи тонн продовольственного зерна пшеницы и 4,9 тысячи тонн кукурузы", — заявили в управлении.
Также отмечается, что Управлением Россельхознадзора проконтролировано соответствие партий зерна требованиям стран-импортеров, на груз оформлены фитосанитарные сертификаты.