Реконструкция Краснодарского цирка сдвинулась с мертвой точки

Первый этап по реконструкции Краснодарского цирка начали в центре города. Для этого рабочие снимают старую плитку, убирают деревья, роют траншеи. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
Вокруг здания цирка установили забор со стороны улиц Калинина, Рашпилевской и Октябрьской. Для подготовительных работ на территорию загнали спецтехнику для вывоза строительного грунта. Рабочие занимаются демонтажем плитки. Это первый этап, запланированный на 2025 год.
По данным госзакупок, выведение коммуникаций будет стоить 17,3 млн рублей. Процесс взяла на себя компания из Курганинска. Работы по контракту завершат до 28 февраля.
Напомним, что здание построили в 1970 году, при этом капитального ремонта там не проводили. Первые разговоры о реконструкции начались в 2011 году, а закрыли здание только в 2023 году.
Ранее в главном управлении строительства Краснодарского края утвердили план работ и эскиз нового здания. Обновленное место досуга будет насчитывать 1,8 тысяч зрительных мест. Проект уже получил необходимое согласование от Департамента архитектуры и минкульта Кубани.