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Беларусь хочет закупать рис, чай и кофе в Мьянме

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Белорусская сторона заинтересована в поставках риса, чая и кофе из Мьянмы, сообщила журналистам заместитель председателя БелТПП Елена Малиновская на пресс-конференции во вторник.

Источник: Sputnik.by

«Мьянманская сторона предложила нам проработать вопрос поставки риса. Конечно, мы заинтересованы, это критический импорт для нас. Поставки чая — опять же критический импорт. Рис, чай, кофе».

сказала она.

Малиновская отметила, что 10 января в Нейпьидо состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум, где лучшие отечественные предприятия презентовали свою продукцию.

Помимо продуктов питания, Мьянма высказала большую заинтересованность к белорусской фармацевтике и сельскохозяйственной технике.

«Перспективы есть. Мьянма — это 55 млн человек, пускай не с самой большой покупательской способностью, но тем не менее, ряд белорусских товаров имеет большие перспективы для продвижения на этот рынок».

добавила зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты.

По ее словам, стороны достигли ряда договоренностей, первые ответные делегации приедут в Беларусь из Мьянмы в начале февраля.

экономика