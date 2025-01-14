Беларусь хочет закупать рис, чай и кофе в Мьянме

«Мьянманская сторона предложила нам проработать вопрос поставки риса. Конечно, мы заинтересованы, это критический импорт для нас. Поставки чая — опять же критический импорт. Рис, чай, кофе».
Малиновская отметила, что 10 января в Нейпьидо состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум, где лучшие отечественные предприятия презентовали свою продукцию.
Помимо продуктов питания, Мьянма высказала большую заинтересованность к белорусской фармацевтике и сельскохозяйственной технике.
«Перспективы есть. Мьянма — это 55 млн человек, пускай не с самой большой покупательской способностью, но тем не менее, ряд белорусских товаров имеет большие перспективы для продвижения на этот рынок».
По ее словам, стороны достигли ряда договоренностей, первые ответные делегации приедут в Беларусь из Мьянмы в начале февраля.