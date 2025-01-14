Госорганизации смогут закупать не только Geely и BelGee по указу Лукашенко

Государственным организациям Беларуси позволят закупать не только «Джили» и «БелДжи». Это регламентирует президентский указ (№ 7 от 10 января 2025-го), опубликованный Национальным правовым интернет-порталом.
Таким образом, документом отменяется установленное в 2023-м требование закупки автомобилей только белорусского производства госпредприятиями с долей государства свыше 50%.
Напомним, в 2023-м президентом был подписан указ № 191 о закупке только автомобилей Geely для белорусских госкомпаний.
А сейчас ограничение на то, что госпредприятия обязаны приобретать технику у СЗАО «БЕЛДЖИ» или его официальных торговых представителей с применением процедуры закупки из одного источника в Беларуси снимается.
Но есть уточнение, что цена покупаемого данными юрлицами легкового авто, как и было ранее, не должна был более 1465 базовых величин (61,53 тысячи белрублей в январе 2025-го).
При этом для глав органов государственного управления (кроме высших должностных лиц государства, глав облисполкомов и Мингорисполкома), а также глав Нацбанка и госбанков, сохранено ограничение по сумме покупки авто в 3430 базовых величин (144,06 тысячи белрублей).
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД: «Никакой размазни быть не должно».
И еще президент высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».