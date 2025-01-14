В Новосибирской области за три года построят 129 социальных объектов

В Новосибирской области в ближайшие три года планируют построить и ввести в эксплуатацию 129 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников.
— Приоритетным направлением остается первичное звено здравоохранения — ФАПы, поликлиники, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц — более 100 объектов, — написал Андрей Травников.
Также планируется строительство 13 современных школ и детских садов с современным оснащением. Особое внимание уделят культурной и спортивной сфере.
— Все объекты будем строить с использованием новейших технологий, чтобы качественная инфраструктура прослужила многим поколениям жителей региона, — подчеркнул губернатор.
В 2025 году начнется строительство 45 объектов, среди которых 34 медицинских учреждения, пять образовательных организаций, один дом культуры и два спортивных комплекса.