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В Новосибирской области за три года построят 129 социальных объектов

Спроектируют современные школы, больницы и спортивные комплексы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в ближайшие три года планируют построить и ввести в эксплуатацию 129 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников.

— Приоритетным направлением остается первичное звено здравоохранения — ФАПы, поликлиники, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц — более 100 объектов, — написал Андрей Травников.

Также планируется строительство 13 современных школ и детских садов с современным оснащением. Особое внимание уделят культурной и спортивной сфере.

— Все объекты будем строить с использованием новейших технологий, чтобы качественная инфраструктура прослужила многим поколениям жителей региона, — подчеркнул губернатор.

В 2025 году начнется строительство 45 объектов, среди которых 34 медицинских учреждения, пять образовательных организаций, один дом культуры и два спортивных комплекса.

строительство