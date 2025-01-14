Средние зарплатные предложения на Кубани выросли на 21%

На втором месте по росту предлагаемых зарплат оказались Брянская и Тульская области — 25%. Там средние зарплаты выросли до 69 161 и 73 443 рублей соответственно. В топ-3 с ростом зарплатных предложений на 23% вошли Вологодская, Ленинградская и Тверская области. В Вологодской области кандидатам в 2024 году в среднем предлагали 71 167 рублей, в Ленинградской — 81 513 рублей, а в Тверской — 76 551 рубль за полный рабочий день. Также заметно выросли зарплатные предложения в Калужской, Рязанской и Смоленской областях — на 22%. В Калужской области при полном рабочем дне в среднем предлагали 76 165 рублей, в Рязанской — 72 292 рубля, а в Смоленской — 67 478 рублей. Замыкают пятёрку лидеров Ивановская область и Краснодарский край — в этих регионах средняя сумма, указываемая работодателями в вакансиях, выросла на 21%. В Ивановской области предлагаемые зарплаты в 2024 году выросли до 64 946, а в Краснодарском крае — до 65 374 рублей, уточнили в пресс-службе «Авито Работа».