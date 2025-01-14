«Неоднократно жаловались абоненты». Мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов

Но еще правительством утверждены требования касаемо охвата территории услугами сотовой связи и их качества. Так, охват должен быть не менее 97. Еще базовым объемом услуг сотовой связи в Беларуси установлен объем в 200 минут голосового трафика во все сети на месяц.