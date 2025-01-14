«Неоднократно жаловались абоненты». Мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов

В Беларуси мобильные операторы не смогут больше подключать платные подписки без согласия клиентов. Это определяет соответствующее постановление Совмина (№ 1073 от 31 декабря 2024-го), которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Документ был подготовлен для решения проблемы платных подписок, на что неоднократно жаловались белорусские клиенты мобильных операторов. Сейчас подключить любой не предусмотренный пакетом услуг платный сервис оператор сможет только после явного согласия абонента, если он не входит в абонентский пакет платных подписок.
При этом подтвердить согласие на подключение платной подписки клиенты должны будут одним из четырех способов: поставить галочку в личном кабинете, направить USSD-запрос или СМС-сообщение, подать заявление в офисе мобильного оператора, заключить договор удаленно с помощью ЭЦП. В иных случаях услуга не будет подключена.
Но еще правительством утверждены требования касаемо охвата территории услугами сотовой связи и их качества. Так, охват должен быть не менее 97. Еще базовым объемом услуг сотовой связи в Беларуси установлен объем в 200 минут голосового трафика во все сети на месяц.
Тем временем авто кроме Geely и BelGee будут закупаться белорусскими госорганизациями.
И еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».