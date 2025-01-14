Лукашенко потребовал, чтобы цены в Беларуси не скакали — «особенно вверх»

А также напомнил, что за вопрос в Совмине отвечает первый вице-премьер Николай Снопков, и что в ближайшее время должны быть внесены конкретные предложения по данной тематике. И добавил, что задача для МАРТ должна состоять в изучении опыта советской торговли, а также осуществления всего необходимого, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров. Но также Лукашенко потребовал, чтобы цены не менялись резко.