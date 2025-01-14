Лукашенко потребовал, чтобы цены в Беларуси не скакали — «особенно вверх»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о формуле в ценообразовании, сообщает пресс-служба президента.
Требования к ценам белорусский лидер озвучил, назначая нового главу Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича. Так, Лукашенко подчеркнул, что МАРТ является очень важным ведомством, так как в Беларуси проходит выработка формулы ценообразования, по которой будут работать, как он надеется, очень долго.
— Опыта в мировой практике такого нет. Но хочу еще раз подчеркнуть, что это задача правительства. Ни в коем случае не министерства, — сделал глава страны оговорку.
И здесь же сказал главе Администрации президента Дмитрию Крутому, что на МАРТ нельзя спихивать вопросы ценообразования. Мол, выработать формулу должно правительство, при необходимости привлекая людей из Администрации президента, МАРТ и т.д.
— Берите, работайте и вырабатывайте, — потребовал он.
А также напомнил, что за вопрос в Совмине отвечает первый вице-премьер Николай Снопков, и что в ближайшее время должны быть внесены конкретные предложения по данной тематике. И добавил, что задача для МАРТ должна состоять в изучении опыта советской торговли, а также осуществления всего необходимого, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров. Но также Лукашенко потребовал, чтобы цены не менялись резко.
— Цены ни в коем случае не скакали, особенно вверх, — указал белорусский лидер.
Отмечая, что резких скачков цен не должно быть как на государственных объектах торговли, так и в частных. И напомнил, что государство будет контролировать частные предприятия в торговле, направляя их работу, как и промышленные.
— Никаких колебаний быть не может. Они все государственные предприятия, поскольку расположены на территории нашего государства и обслуживают наше население, — заявил глава страны.
Отдельно Лукашенко констатировал, что на торговлю всегда довольно много жалоб, но заметил, что нужно, чтобы появился тренд на снижение их числа, что в последнее время и происходит.
— Жалоб как можно меньше должно быть, — заметил он.
При этом белорусский президент заявил о полном понимании того, что цены в магазинах зависимы от цен на международных рынках и торговых площадках, как и цен в России, с которой торгует Беларусь.
— Но мы должны сделать максимум к тому, чтобы у нас все-таки формула справедливости в ценообразовании присутствовала, — резюмировал глава республики.
И еще президент Беларуси высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».
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