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Нижегородец Вадим Воробьев покинул пост главы «Лукойла»

Вадим Воробьев покинул должность главного исполнительного директора компании «Лукойл». Вместо него этот пост занял вице-президент Сергей Кочкуров, сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник: Reuters

Смена руководства произошла на фоне санкций США, под которые попал на прошлой неделе Воробьев.

Вадим Воробьев родился в Павлове. Окончил физический факультет ННГУ им. Лобачевского, затем получил второе высшее экономическое образование. Несколько лет работал в нижегородских страховых и банковских компаниях, занимался политической деятельностью, успел поработать депутатом гордумы и регионального Заксобрания.

С 2002 года Вадим Воробьев работал в структурах «Лукойла». В 2022 году, когда Вагит Алекперов покинул пост президента компании, его место в качестве врио занял Воробьев, а уже в мае этого же года стал президентом организации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что замминистра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова покинула свой пост.