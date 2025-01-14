Нижегородец Вадим Воробьев покинул пост главы «Лукойла»

Смена руководства произошла на фоне санкций США, под которые попал на прошлой неделе Воробьев.
Вадим Воробьев родился в Павлове. Окончил физический факультет ННГУ им. Лобачевского, затем получил второе высшее экономическое образование. Несколько лет работал в нижегородских страховых и банковских компаниях, занимался политической деятельностью, успел поработать депутатом гордумы и регионального Заксобрания.
С 2002 года Вадим Воробьев работал в структурах «Лукойла». В 2022 году, когда Вагит Алекперов покинул пост президента компании, его место в качестве врио занял Воробьев, а уже в мае этого же года стал президентом организации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что замминистра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова покинула свой пост.