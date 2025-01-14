Проехаться на такси и обеднеть: В Молдове самая дорогая страховка для извозчиков в Европе, теперь тариф для пассажиров вырастет в несколько раз

Поэтому Ассоциация обратилась с официальным посланием к председателю парламента Игорю Гросу, где отметила, что это решение власть имущих ставит под угрозу всю таксомоторную отрасль в Молдове. Как уверяют в организации, это самая дорогая страховка для такси в Европе, и Кишинев рискует потерять тысячи рабочих мест из-за устаревшей методологии расчета. Константин Кондря, президент Ассоциации перевозчиков пассажиров в режиме такси, рассказал, что в Румынии цена ниже: