Проехаться на такси и обеднеть: В Молдове самая дорогая страховка для извозчиков в Европе, теперь тариф для пассажиров вырастет в несколько раз

Решение о повышении минимальной стоимости страховок для такси с 6700 лей до 15000 лей должно вступить в силу с 15 января 2025 года. Ассоциация автоперевозчиков пассажиров обратилась к председателю парламента Игорю Гросу с просьбой пересмотреть изменения, которые «ставят под угрозу всю таксомоторную отрасль в стране».
О повышении стоимости страховок (RCA) стало известно еще в прошлом году. В декабре Ассоциация автоперевозчиков пассажиров в режиме такси выражала недовольство этим решением и надеялась на диалог с властями, чтобы пересмотреть его. Однако пока изменения остаются в силе.
Поэтому Ассоциация обратилась с официальным посланием к председателю парламента Игорю Гросу, где отметила, что это решение власть имущих ставит под угрозу всю таксомоторную отрасль в Молдове. Как уверяют в организации, это самая дорогая страховка для такси в Европе, и Кишинев рискует потерять тысячи рабочих мест из-за устаревшей методологии расчета. Константин Кондря, президент Ассоциации перевозчиков пассажиров в режиме такси, рассказал, что в Румынии цена ниже:
«Для сравнения, в Бухаресте, городе с населением более двух млн человек, страховка для такси составляет всего 8,500 леев».
Также Кондря подчеркнул, что подорожание страховки выгодно только страховым компаниям, а водители останутся без работы. В Ассоциации предложили создать рабочую группу с участием представителей парламента и независимых экспертов для поиска справедливого решения.