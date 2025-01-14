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В Беларуси подоходный налог 13% для работающих на резидентов ПВТ продлен до 2028

МНС Беларуси сказало о продлении до 2028 года подоходного налога в 13% для ПВТ.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси подоходный налог 13% для работающих на резидентов ПВТ продлен до 2028 года. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам, сообщает БелТА.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с января 2025 году, период действия ставки подоходного налога в размере 13% в отношении доходов, которые были получены по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий, было решено продлить с 1 января 2025 по 1 января 2028 года.

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