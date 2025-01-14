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Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. Власти Крыма и правительство России приступили к проектированию двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.

«Вы поддержали вопрос строительства двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. В национальных проектах есть деньги… Мы с правительством к проектированию уже приступили и в этом направлении действуем», — сказал глава республики в ходе доклада президенту.

В октябре 2024 года Аксенов сообщил, что федеральный центр предварительно согласовал строительство двух новых водохранилищ на Южном берегу Крыма для обеспечения водой Ялты и Алушты на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров соответственно. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.

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