Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты

«Вы поддержали вопрос строительства двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. В национальных проектах есть деньги… Мы с правительством к проектированию уже приступили и в этом направлении действуем», — сказал глава республики в ходе доклада президенту.
В октябре 2024 года Аксенов сообщил, что федеральный центр предварительно согласовал строительство двух новых водохранилищ на Южном берегу Крыма для обеспечения водой Ялты и Алушты на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров соответственно. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.