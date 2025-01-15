Волгоградцам объяснили, что входит в плановый ремонт подъездов

В первую очередь, как пояснили в Жилищной инспекции по Волгоградской области, жильцам следует понимать, что планово-предупредительный ремонт подъезда подразумевает косметические работы, такие как приведение в порядок окон и дверей, а также обновление покрытия стен и потолков.