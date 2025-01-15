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Волгоградцам объяснили, что входит в плановый ремонт подъездов

Ремонт подъездов многоэтажек входит в текущее содержание и осуществляется за счет средств, перечисляемых собственниками на содержание общего имущества.

Источник: АиФ Волгоград

В первую очередь, как пояснили в Жилищной инспекции по Волгоградской области, жильцам следует понимать, что планово-предупредительный ремонт подъезда подразумевает косметические работы, такие как приведение в порядок окон и дверей, а также обновление покрытия стен и потолков.

Кроме того, в эти работы, как уточняет «Вечерний Волгоград.ру», входит покраска мусоропроводов, почтовых ящиков, перил лестниц, других металлических элементов и обслуживание слаботочных сетей.

Проведение работ по поддержанию и восстановлению общего имущества владельцев многоквартирных домов является лицензионным требованием. При этом в случае отказа от выполнения таких работ управляющая компания может быть привлечена к административной ответственности.

Также стоит помнить о том, что взимать дополнительную плату за ремонт подъезда с проживающих в МКД неправомерно, поскольку все затраты уже включены в стоимость услуг по содержанию общего имущества и оплачиваются собственниками ежемесячно.

Что касается временных рамок проведения ремонта, то для них также существуют определенные сроки. В частности, обновление подъездов МКД должно проводиться каждые 3−5 лет, в зависимости от состояния помещений.

В ведомстве подчеркнули, что следят за ходом работ и в целом довольны тем, как справляются управляющие компании Волгограда.

ЖКХ