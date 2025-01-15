В кинотеатрах Волгограда снизились цены после новогодних праздников

Еще совсем недавно цена билетов на главные киноновинки сезона начиналась от 570 рублей и доходила до невероятных 800 рублей и выше. Особенно не радовали перспективы крупных трат волгоградцев, которые любят выбраться в кино всей семьей.
Однако по завершении праздничных выходных кинотеатры областной столицы хоть и не вернулись в привычный ценовой коридор, но все же существенно снизили «аппетиты».
В среднем цены на крупные новинки проката упали до 490−500 рублей, а релизы помельче можно посмотреть за 200−300 рублей.