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В кинотеатрах Волгограда снизились цены после новогодних праздников

Ценовое ралли, которое наблюдалось в волгоградских кинотеатрах в преддверии Нового года и непосредственно на новогодних праздниках, пошло на спад.

Источник: РИА "Новости"

Еще совсем недавно цена билетов на главные киноновинки сезона начиналась от 570 рублей и доходила до невероятных 800 рублей и выше. Особенно не радовали перспективы крупных трат волгоградцев, которые любят выбраться в кино всей семьей.

Однако по завершении праздничных выходных кинотеатры областной столицы хоть и не вернулись в привычный ценовой коридор, но все же существенно снизили «аппетиты».

В среднем цены на крупные новинки проката упали до 490−500 рублей, а релизы помельче можно посмотреть за 200−300 рублей.

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