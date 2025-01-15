Нацбанк заметно повысил курс евро и опустил курс доллара на 15 января

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 15 января 2025 года, среду. В частности, госрегулятор понизил курс российского рубля и курс доллара, а курс евро заметно повысил.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 15 января, Национальный банк принял такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4960 белорусского рубля, 1 евро — 3,5873 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3990 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на вторник, 14 января, курс доллара и курс российского рубля упали, а курс евро подрос изменившись ощутимее других курсовых значений.
В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0023 белрубля, евро подрос на 0,0207 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0061 белрубля.
Тем временем авто кроме Geely и BelGee будут закупаться белорусскими госорганизациями.