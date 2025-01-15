Названо, аренда каких квартир в Челябинске подорожала больше всего

Оно проведено аналитиками портала «Мир квартир» и подводит итоги 2024 года. По этим выкладкам в Челябинске за прошедший год наиболее динамично росла стоимость аренды однокомнатных квартир. За 2024 год жилье этой категории прыгнуло вверх на 35,3%. К концу года средняя цена съема «полуторок» (так в Челябинске называют однокомнатные квартиры) достигла уровня в 26 894 рубля.