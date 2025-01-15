Челябинцам стали меньше выдавать потребительских кредитов

В Челябинской области выдача потребительских кредитов в декабре прошлого года снизилась на 16,4%. За последний месяц год южноуральцам было выдано лишь 34,1 тыс. потребкредитов, при том что месяцем ранее этот показатель был на 6,7 тыс. единиц весомее.