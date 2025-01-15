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Челябинцам стали меньше выдавать потребительских кредитов

Национальное бюро кредитных историй подбило результаты работы рынка потребительских кредитов в разных российских регионах в последний месяц 2024 года.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

В Челябинской области выдача потребительских кредитов в декабре прошлого года снизилась на 16,4%. За последний месяц год южноуральцам было выдано лишь 34,1 тыс. потребкредитов, при том что месяцем ранее этот показатель был на 6,7 тыс. единиц весомее.

Тем не менее по количеству выдаваемых потребительских кредитов Челябинская область входит в десятку лидеров, занимая в этом списке 9 место. Из Уральского федерального округа опережает Челябинскую область только Свердловская область, где в декабре было выдано 47,5 тыс. потребительских кредитов (4 место в стране).