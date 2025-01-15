Мэрия Новосибирска отказалась от квартиры дочери участника СВО

— Завтра (16 января) мэрия подаст заявление об отказе от иска в Новосибирском областном суде об изъятии квартиры на улице Жуковского. Сейчас наша цель — сконцентрироваться на защите прав семьи участника СВО и справедливом разрешении этого вопроса, — заявил мэр.