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Мэрия Новосибирска отказалась от квартиры дочери участника СВО

16 января городская администрация обратится в суд.

Источник: Reuters

Мэрия Новосибирска откажется от квартиры в пользу дочери погибшего участника СВО. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале 15 января.

— Завтра (16 января) мэрия подаст заявление об отказе от иска в Новосибирском областном суде об изъятии квартиры на улице Жуковского. Сейчас наша цель — сконцентрироваться на защите прав семьи участника СВО и справедливом разрешении этого вопроса, — заявил мэр.

Напомним, супруга военного на «гробовые» выплаты купила дочери квартиру. Сделка была совершена под присмотром органов опеки, так как собственница несовершеннолетняя.

Тем не менее после покупки семье участника СВО пришла повестка в суд. Мэрия потребовала отдать квартиру на баланс муниципалитета, так как она была «выморочным» имуществом.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

недвижимость