Свердловский экс-глава МинЖКХ разрешил строительство мусорного полигона в Сысерти

По программе комплекс для обращения с твердыми коммунальными отходами для Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктов хотят ввести в эксплуатацию рядом с Сысертью до 2029 года. Комплексы по сортировке и переработке твердого мусора к 2030-му году планируется запустить и в Каменске-Уральском, Красноуфимске, Сухом Логу.