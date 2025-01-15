Свердловский экс-глава МинЖКХ разрешил строительство мусорного полигона в Сысерти

По программе комплекс для обращения с твердыми коммунальными отходами для Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктов хотят ввести в эксплуатацию рядом с Сысертью до 2029 года. Комплексы по сортировке и переработке твердого мусора к 2030-му году планируется запустить и в Каменске-Уральском, Красноуфимске, Сухом Логу.
Кроме того, власти намерены построить комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экотехнопарк Верхнепышминский», комплексы по сортировке мусора «Сухоложский» и «Ирбитский», установить объект размещения твердых коммунальных и промышленных отходов «Екатеринбург-Север».
По словам замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, в программе указаны объекты и участки, на которых комплексы предполагается построить.
«Окончательно решение о возможности использования земельного участка под эти цели определяется государственной экологической экспертизой. Сроки реализации тех или иных объектов зависят от используемых при строительстве механизмов финансирования», — уточнил он.