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Свердловский экс-глава МинЖКХ разрешил строительство мусорного полигона в Сысерти

В Свердловской области к 2030 году по региональной программе в сфере обращений с отходами может появиться несколько мусороперерабатывающих комплексов. Документ опубликован на портале правовой информации 14 января за подписью уже ушедшего в отставку министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова.

Источник: AP 2024

По программе комплекс для обращения с твердыми коммунальными отходами для Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктов хотят ввести в эксплуатацию рядом с Сысертью до 2029 года. Комплексы по сортировке и переработке твердого мусора к 2030-му году планируется запустить и в Каменске-Уральском, Красноуфимске, Сухом Логу.

Кроме того, власти намерены построить комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экотехнопарк Верхнепышминский», комплексы по сортировке мусора «Сухоложский» и «Ирбитский», установить объект размещения твердых коммунальных и промышленных отходов «Екатеринбург-Север».

По словам замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, в программе указаны объекты и участки, на которых комплексы предполагается построить.

«Окончательно решение о возможности использования земельного участка под эти цели определяется государственной экологической экспертизой. Сроки реализации тех или иных объектов зависят от используемых при строительстве механизмов финансирования», — уточнил он.

экология