В Волжском подняли тарифы на четырех пригородных маршрутах

В частности, вырастет стоимость проезда на автобусном маршруте № 117, который курсирует из Волжского до Верхнепогромного. Максимальная стоимость составит 56 рублей. Также подорожают поездки на сезонных дачных маршрутах № 109 до «Степного-2», № 133 до СНТ «Шинник» и № 141 до СНТ «Автомобилист». Стоимость проезда будет зависеть от расстояния и на двух последних дачных автобусах она вырастет до 82 и 76 рублей соответственно. При этом цена поездки в пределах города будет такой же, как и в муниципальном транспорте — 35 рублей.