В Нижнем Тагиле проведут газификацию более 900 домов

Город является частью федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение экологической ситуации, в него входит 12 участников. В рамках этого проекта уже были реализованы значительные изменения: обновлен трамвайный парк и реконструированы пять газовых котельных. Кроме того, в проект включены крупные промышленные предприятия с модернизацией производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду.