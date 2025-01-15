«Резиновые квартиры» в Ташкенте: новая проблема или вынужденная мера?

С одной стороны, жильцы имеют право на комфортную и безопасную жизнь в своих домах. С другой стороны, люди, переезжающие в Ташкент ради работы или учебы, не должны быть заложниками высоких цен и недостатка инфраструктуры. Поэтому важно искать решения, которые учитывали бы как интересы соседей, так и права арендаторов и арендодателей.