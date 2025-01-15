«Резиновые квартиры» в Ташкенте: новая проблема или вынужденная мера?

Как правило, это приезжие рабочие и студенты, которые вынуждены экономить на аренде, деля оплату за квартиру вскладчину.
Примеры из жизни
Жители Ташкента делятся историями о соседях, которые обосновались в «переполненных» квартирах. Так, одна из пользовательниц пожаловалась, что в соседней двухкомнатной квартире проживает 17 человек. Другой пример — однокомнатная квартира, где живут 12 человек, или двухкомнатная с 22 жильцами.
Основные претензии соседей касаются шума и дискомфорта. Многие отмечают, что не хотят жить на одной лестничной клетке с квартирой, где постоянно находятся множество незнакомых мужчин, что вызывает у них чувство небезопасности.
Что предлагают пользователи?
В комментариях прозвучали различные предложения по решению проблемы:
- Вызов участкового. Некоторые считают, что необходимо проверить всех проживающих на наличие прописки и исключить их возможное участие в незаконных организациях.
- Жалобы в налоговую. Есть вероятность, что сдача квартиры оформлена незаконно, и арендодатель уклоняется от уплаты налогов.
Арендодатели под огнем критики
Многие пользователи обвинили в сложившейся ситуации самих арендодателей. По их мнению, именно завышенные цены на аренду вынуждают людей жить в таких условиях. Если бы жилье сдавалось дешевле, подобные случаи были бы редкостью.
Личная свобода или общие правила?
Не обошлось и без защитников права на частную собственность. Они утверждают, что владелец квартиры имеет право распоряжаться своей недвижимостью по своему усмотрению. Однако оппоненты напоминают, что многоквартирные дома подразумевают соблюдение правил общего поведения, чтобы жизнь соседей была комфортной.
Поиск баланса
Ситуация с «резиновыми квартирами» — это лишь верхушка айсберга. Она указывает на более глубокие проблемы: высокие цены на аренду, недостаток доступного жилья и отсутствие строгого контроля за рынком аренды.
С одной стороны, жильцы имеют право на комфортную и безопасную жизнь в своих домах. С другой стороны, люди, переезжающие в Ташкент ради работы или учебы, не должны быть заложниками высоких цен и недостатка инфраструктуры. Поэтому важно искать решения, которые учитывали бы как интересы соседей, так и права арендаторов и арендодателей.