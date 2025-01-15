Власти Перми требуют снести два пристроя ТЦ «Гостиный двор»

Администрация Свердловского района города Перми через суд добивается признания самовольными постройками и сноса двух пристроев к ТЦ «Гостиный двор» на Комсомольском проспекте, сообщает «Ъ-Прикамье».
Издание отмечает, что городские власти обратились в суд ещё в ноябре 2024 года. В иске речь идёт о двух объектах капитального строительства на Компросе, 54 площадью 85 и 73 квадратных метра — это два пристроя к «Гостиному двору» по бокам от входа в ТЦ. Суд уже запретил регистрацию сделок в отношении спорного объекта в качестве обеспечительных мер по иску.
Во время судебного заседания 14 января представитель администрации Свердловского района поддержал исковые требования — по его словам, разрешение на строительство объекта не выдавали. Ответчиком выступает Валерий Гусев — учредитель ООО «Торговый Центр “Гостиный Двор”», а также ряда ликвидированных юрлиц (в том числе ООО «Холдинговая компания “Хеми”»). Предприниматель ходатайствовал о приобщении к делу заключения экспертов о соответствии пристроев нормам, а также заказал экспертное заключение по спорным объектам в области строительства.
Следующее заседание состоится в Арбитражном суде Пермского края 6 февраля.