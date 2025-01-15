Власти Перми требуют снести два пристроя ТЦ «Гостиный двор»

Издание отмечает, что городские власти обратились в суд ещё в ноябре 2024 года. В иске речь идёт о двух объектах капитального строительства на Компросе, 54 площадью 85 и 73 квадратных метра — это два пристроя к «Гостиному двору» по бокам от входа в ТЦ. Суд уже запретил регистрацию сделок в отношении спорного объекта в качестве обеспечительных мер по иску.