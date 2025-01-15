В Башкирии на 14,7% увеличили величину прожиточного минимума

Это на 14,7%, или 2029 рублей больше, чем в 2024 году. Отметим, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составил с начала года 17 202 рубля, для детей — 15 309 рублей, а для пенсионеров — 13 573 рубля. Эти величины были утверждены правительством РБ еще в августе 2024 года.