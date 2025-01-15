МВД обратилось к руководителям и работникам аптек Казахстана

К примеру, в Туркестанской области задержан 48-летний водитель, у которого в автомобиле были обнаружены полиэтиленовые пакеты с коробками. В результате осмотра изъято почти 2500 таблеток «трамадола» (относится к наркотикам опиоидной группы и включен в список наркотических веществ), приобретенных в одной из крупных аптечных сетей по поддельным рецептурным бланкам.