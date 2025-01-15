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МВД обратилось к руководителям и работникам аптек Казахстана

В Казахстане в 2024 году органами внутренних дел проведено три республиканских оперативно-профилактических мероприятия «Дәрмек», в ходе которых выявлено 38 уголовных и 633 административных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами в легальном обороте, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным МВД, среди них 46 случаев незаконной фармацевтической деятельности, 260 нарушений ее правил и обращения лекарственных средств. Более 500 должностных лиц, включая 226 медицинских работников, привлечены к административной ответственности.

К примеру, в Туркестанской области задержан 48-летний водитель, у которого в автомобиле были обнаружены полиэтиленовые пакеты с коробками. В результате осмотра изъято почти 2500 таблеток «трамадола» (относится к наркотикам опиоидной группы и включен в список наркотических веществ), приобретенных в одной из крупных аптечных сетей по поддельным рецептурным бланкам.

«МВД напоминает руководителям и работникам аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения законодательства, регулирующего оборот наркотических и психотропных веществ, используемых в медицине», — отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Он напомнил, что нарушения в этой сфере влекут за собой уголовную ответственность.

медицина