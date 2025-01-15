Туристический налог заработал в Свердловской области

Помимо Екатеринбурга плату с туристов будут взимать в Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Сысерти, Асбесте, а также в Верхотурском, Новоуральском, Шалинском, Невьянском, Асбестовском и Сосьвинском муниципальных округах, сообщает издание «Коммерсантъ».
Предприниматели надеются, что налог поможет привлечь инвестиции и положительно скажется на туристической отрасли. Но эксперты сомневаются в уместности турналога для небольших городов, где туристический трафик может не оправдать надежд. По их мнению, дополнительный сбор может оттолкнуть потенциальных путешественников и негативно сказаться на развитии туризма.