Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристический налог заработал в Свердловской области

С января 2025 года туристический налог начал действовать в нескольких населенных пунктах Свердловской области. Его будут взимать с путешественников, заселяющихся в отели и гостиницы.

Помимо Екатеринбурга плату с туристов будут взимать в Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Сысерти, Асбесте, а также в Верхотурском, Новоуральском, Шалинском, Невьянском, Асбестовском и Сосьвинском муниципальных округах, сообщает издание «Коммерсантъ».

Предприниматели надеются, что налог поможет привлечь инвестиции и положительно скажется на туристической отрасли. Но эксперты сомневаются в уместности турналога для небольших городов, где туристический трафик может не оправдать надежд. По их мнению, дополнительный сбор может оттолкнуть потенциальных путешественников и негативно сказаться на развитии туризма.

налоги