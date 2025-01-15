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Прокуратура добилась выплаты зарплаты жителю Хабаровского края

Нашли нарушения трудового законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В Верхнебуреинском районе прокуратура проверила жалобу бывшего сотрудника на задержку зарплаты. Обнаружены нарушения трудового законодательства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Бывший сотрудник АО «Ургалуголь» обратился в прокуратуру Верхнебуреинского района с жалобой на задержку выплаты зарплаты за ноябрь 2024 года. Проверка подтвердила нарушение сроков оплаты труда и отсутствие компенсации за просрочку.

«Прокурор внес представление работодателю, после чего компания и ответственное должностное лицо были оштрафованы на 40 тысяч рублей по статье КоАП РФ», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После вмешательства прокуратуры зарплата и компенсация выплачены в полном объеме.

Прокуратура