Прокуратура добилась выплаты зарплаты жителю Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе прокуратура проверила жалобу бывшего сотрудника на задержку зарплаты. Обнаружены нарушения трудового законодательства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Бывший сотрудник АО «Ургалуголь» обратился в прокуратуру Верхнебуреинского района с жалобой на задержку выплаты зарплаты за ноябрь 2024 года. Проверка подтвердила нарушение сроков оплаты труда и отсутствие компенсации за просрочку.
«Прокурор внес представление работодателю, после чего компания и ответственное должностное лицо были оштрафованы на 40 тысяч рублей по статье КоАП РФ», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
После вмешательства прокуратуры зарплата и компенсация выплачены в полном объеме.