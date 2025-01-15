Хуснуллин попросил Путина построить новую железную дорогу в Крым

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин попросил президента страны Владимира Путина построить новую железную дорогу в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Вице-премьер рассказал, что по госпрограмме в Крыму построят и реконструируют 36 километров железнодорожных путей. Кроме того, в регионе отремонтируют 25 пассажирских платформ. Хуснуллин подчеркнул, что эти изменения позволят сократить ускорить движение поездов.
Зампред федерального правительства также упомянул о перспективах развития железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью России через новые регионы.
«Здесь я прошу Ваше поручение — проработать возможность реализации такого проекта, чтобы мы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров с другими регионами Российской Федерации».
По его словам, в настоящее время сухопутным коридором активно пользуются.