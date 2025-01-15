Хуснуллин попросил Путина построить новую железную дорогу в Крым

«Здесь я прошу Ваше поручение — проработать возможность реализации такого проекта, чтобы мы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров с другими регионами Российской Федерации».