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Хуснуллин попросил Путина построить новую железную дорогу в Крым

Она должна пройти через новые регионы.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин попросил президента страны Владимира Путина построить новую железную дорогу в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вице-премьер рассказал, что по госпрограмме в Крыму построят и реконструируют 36 километров железнодорожных путей. Кроме того, в регионе отремонтируют 25 пассажирских платформ. Хуснуллин подчеркнул, что эти изменения позволят сократить ускорить движение поездов.

Зампред федерального правительства также упомянул о перспективах развития железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью России через новые регионы.

«Здесь я прошу Ваше поручение — проработать возможность реализации такого проекта, чтобы мы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров с другими регионами Российской Федерации».

обратился Хуснуллин к Путину

По его словам, в настоящее время сухопутным коридором активно пользуются.

Путин Владимир