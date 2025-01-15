Овощи и фрукты больше всего подорожали за месяц в Минске — на 16,4% и 3%. Это следует из данных, опубликованных на сайте Национального статистического комитета.
Говорится, что в декабре 2024 года в сравнении с ноябрем продовольственные товары подорожали на 1,3%, а с декабрем 2023 года — на 6,3%. Согласно данным, стоимость овощей увеличилась на 16,4%, фруктов — на 3%. Что касается растительного масла, то за месяц оно подорожало на 4,6%. А макаронные изделия стали дешевле на 1,7%.
Сообщается, что дешевле в декабре 2024 года стала обувь (-4,2%), а также синтетические моющие средства (-3,8%). Кроме того, письменные и канцтовары подешевели на 1%, а печатные издания стали дороже на 1,7%.
В сообщении сказано, что в Минске из услуг больше всего подорожали услуги железнодорожного транспорта международного назначения — на 11,2%. Также стали дороже услуги банков — +4,9%, бытовые услуги — +3,2%. Вместе с тем услуги сотовой подвижной электросвязи стали дешевле на 2,7%.
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