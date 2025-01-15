Овощи и фрукты больше всего подорожали за месяц в Минске — на 16,4% и 3%

Говорится, что в декабре 2024 года в сравнении с ноябрем продовольственные товары подорожали на 1,3%, а с декабрем 2023 года — на 6,3%. Согласно данным, стоимость овощей увеличилась на 16,4%, фруктов — на 3%. Что касается растительного масла, то за месяц оно подорожало на 4,6%. А макаронные изделия стали дешевле на 1,7%.